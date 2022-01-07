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The Sun узнала о столкновении подлодки РФ и судна Британии в 2020 году

The Sun: подлодка из России задела трос эхолокатора британского корабля в 2020 году
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Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Великобритании в 200 милях к северу от Шотландии в 2020 году. Об этом в четверг, 6 января, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

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Отмечается, что британский фрегат был поврежден во время совершения миссии по отслеживанию местонахождения российской подлодки, а после вернулся в порт для ремонта эхолокатора.

«Он был сильно изжеван и непригоден для использования», — рассказал собеседник таблоида.

Экс-командир фрегата Том Шарп, по данным издания, затрудняется ответить на вопрос, было столкновение случайным либо спланированным.

Кроме того, сообщается, что высока вероятность полученных повреждений и российской подлодкой.

По данным издания, это был первый подобный инцидент между судами России и Британии со времен окончания холодной войны.

2 октября атомная подлодка ВМС США USS Connecticut — одна из трех лодок класса Seawolf — столкнулась с неким подводным объектом в международных водах Южно-Китайского моря. В результате пострадали 11 моряков. Они получили травмы легкой и средней тяжести.

По заявлению официального представителя Седьмого флота Хейли Симс, объектом, с которым столкнулась атомная подводная лодка, оказалась подводная гора.

8 октября телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников министерства обороны США сообщил, что столкновение американской атомной подлодки с «неопознанным объектом» в Южно-Китайском море произошло на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем в регионе, а сама субмарина нанесла удар по объекту под водой.

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