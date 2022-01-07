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Патриарх Кирилл помолился о мире в Казахстане

Патриарх Кирилл заявил, что во время рождественского богослужения молился о мире в Казахстане
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя молился за мир в Казахстане. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил сам предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) в проповеди по окончании литургии.

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«Сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь приклонил милость свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась эта междоусобная брань, чтобы водворился мир. И верим, что по милости Божией так и произойдет», — сказал он.

Патриарх Кирилл отметил, что мир в республике возможен в том случае, если противоборствующие стороны смогут принять на себя обязательства по самоограничению. Глава РПЦ считает, что установление мира требует огромных усилий в первую очередь от тех, кто вовлечен в конфликт.

Патриарх также добавил, что тяжелейшие события происходят совсем рядом, на территории некогда единой огромной страны, поэтому мы не можем оставаться безразличными к этим столкновениям.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более десяти медиков получили травмы.

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