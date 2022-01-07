Прямой эфир
Мир
В МВФ заявили об отслеживании ситуации с беспорядками в Казахстане
Общество
Очевидцы рассказали о пролетевшем над Кубанью метеорите
Мир
ВОЗ сообщила о новом рекордном суточном приросте случаев COVID-19
Мир
Прокуратура Казахстана начала сбор следов преступлений на фоне протестов
Мир
Россияне застряли в Алма-Ате из-за невозможности вернуться на родину
Общество
Путин посетил рождественское богослужение в домовой церкви Ново-Огарево
Общество
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Мир
Постпред Казахстана в ООН указал на спланированный характер митингов
Происшествия
Трое детей попали в больницу после отравления угарным газом в Ульяновске
Общество
Православные верующие отмечают Рождество Христово

В МЧС прокомментировали жесткую посадку вертолета в Башкирии

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021