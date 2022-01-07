В казахстанском Жанаозене продолжаются массовые выступления

В городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана продолжаются протесты, которые возникли ранее из-за двукратного увеличения цены на сжиженный газ. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в ночь 7 января очевидцами в социальных сетях.

Судя по кадрам, сотни молодых людей собираются на площадях города. Они держат флаги Казахстана и пока ведут себя мирно. Полиции на публикуемых кадрах не видно.

Согласно сообщениям СМИ, именно в Жанаозене вспыхнули первые протесты из-за роста стоимости газа. Затем к городу присоединилась Мангистауская область, а позже демонстрации охватили всю страну.

Ранее, в ночь на пятницу, появились сообщения, что в разных частях Алма-Аты снова слышны выстрелы и довольно громкие взрывы.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того. радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.