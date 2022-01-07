Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 января

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают москвичей в пятницу, 7 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –5 до –3 градусов, ночью похолодает до –11.

Ветер в четверг будет иметь западное направление и скорость 6–11 м/с. Синоптики предупреждают жителей столицы о порывах до до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 739–745 мм ртутного столба.

6 января сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что, несмотря на гололед, рождественская ночь в столице будут сопровождаться благоприятной для января погодой.

Как сообщил днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, теплые январские дни в столице будут длиться недолго. Уже в субботу, 8 января, в городе ожидается похолодание на 10–11 градусов.