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США и Япония договорились исследовать гиперзвуковые и спутниковые угрозы

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В рамках сотрудничества в научно-технической сфере Вашингтона и Токио начнутся совместные американо-японские исследования угроз от гиперзвуковых и спутниковых систем вооружений. Об этом заявил в четверг, 6 января, госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Мы даем старт новому соглашению в области исследований и разработок, которое облегчит нашим ученым от инженеров до менеджеров программ сотрудничество по новым вопросам, связанным с обороной, начиная с гиперзвуковых угроз и заканчивая продвинутым военным потенциалом космического базирования», — отметил он.

По словам госсекретаря, Япония и Соединенные Штаты намерены подписать договоренности о расходах Токио на содержание американских военных баз в течение пяти лет — это позволит «повысить боеготовность и операционную совместимость».

Кроме того, Блинкен сказал, что сочетание сильных качеств японских и американских исследователей способно помочь своим странам опередить «в соперничестве и инновациях любого».

Ранее в этот день КНДР подтвердила проведенное накануне испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

5 января госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с японским коллегой Ёсимасой Хаяси запуск ракеты КНДР. По словам представителя американской стороны, США по-прежнему непоколебимы в готовности защищать Японию.

Также в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что запуск Северной Кореей ракеты нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН, поскольку речь идет именно о баллистической ракете.

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