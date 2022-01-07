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Глава Пентагона связал вакцинацию от COVID-19 c формой течения болезни

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что перенес коронавирус в легкой, а не тяжелой форме, поскольку прошел полную вакцинацию от COVID-19 и получил бустерную дозу прививки. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 7 января, во время виртуальной встречи глав МИД США и Японии.

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«Я очень рад, что я полностью привит и получил бустерную дозу. Мой доктор говорит, что это сделало мое заболевание более мягким», — отметил Остин.

2 января ПЦР-тестирование на коронавирус американского министра обороны показало положительный результат. Согласно заявлению Ллойда Остина, он попросил сделать тест после того, как ощутил признаки заболевания, находясь дома в отпуске. Кроме того, глава Пентагона сообщил, что у него «легкие симптомы» и он следует рекомендациям врача.

Остин добавил, что проходил ревакцинацию в октябре.

31 декабря эксперты в области здравоохранения США рассказали о вероятном ухудшении эпидемиологической обстановки в январе в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон». В частности, о резком росте заболеваемости в январе предупредил специалист по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты Майкл Остерхолм.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 7 января, в Соединенных Штатах зафиксировано наибольшее число подтвержденных случаев за всё время пандемии — 56 843 327.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак»

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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