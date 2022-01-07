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КНДР отказалась от участия в ОИ в Пекине из-за «враждебных сил»

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Северная Корея (КНДР) не примет участие в Олимпиаде в Пекине из-за «действий враждебных сил» и пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«Мы не сможем принять участие в Олимпиаде из-за действий враждебных сил и мировой пандемии, но мы окажем полную поддержку китайским товарищам в их работе по проведению великолепного и прекрасного Олимпийского фестиваля», — говорится в сообщении ЦТАК.

Днем ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что Олимпиада в Пекине состоится в запланированные даты — с 4 по 20 февраля.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о решении США устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Китай в ответ на выпад США сделал строгое представление и пообещал принять решительные меры. Посольство КНР в Вашингтоне назвало демарш Вашингтона политической манипуляцией.

8 декабря объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм Австралия. При этом сборная страны примет участие в соревнованиях, как и планировалось до принятия этого решения. Британский премьер-министр Борис Джонсон 12 декабря заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае, но министры страны не планируют посещать мероприятие. В тот же день Канада поддержала дипломатический бойкот Игр. Отказался от поездки на зимние Олимпийские игры и президент Эстонии Алар Карис. Такое решение глава государства принял из политических соображений.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии МОКа в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летние Игры проходили в городе в 2008 году.

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