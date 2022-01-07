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Во Франции два человека погибли в результате крушения вертолета

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Двое мужчин погибли в четверг, 6 января, в результате крушения частного вертолета во французском департаменте Пюи-де-Дом. Об этом сообщает издание Ouest-France со ссылкой на местную жандармерию.

«Причины аварии пока неизвестны», — приводит агентство слова источника.

Согласно данным издания, сигнал вертолета был потерян через несколько часов после того, как он должен был взлететь.

«Частный вертолет должен был вылететь в 15:30 (13:30 мск) из Вильфранш-сюр-Сон (Рона) в Брив-ла-Гайард (Коррез), сигнал был потерян около 17:30», — передает газета.

Отмечается, что охваченное пламенем воздушное судно нашли на перевале Беаля. Люди на борту вертолета погибли к моменту прибытия спасателей.

Личности жертв пока не установлены. Идет расследование.

7 январе в Башкирии частный вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку: один человек погиб и двое пострадали. По предварительным данным, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа – село Павловка.

Уфимская транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов в связи с произошедшей аварийной посадкой вертолета. На место происшествия выехали спасатели, транспортный прокурор и следователи.

Кроме того, СКР начал проверку по факту крушения.

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