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Правозащитники выразили соболезнования из-за гибели сотрудника «Алматы»

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Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) выразила соболезнования родственникам сотрудника телеканала «Алматы», погибшего при обстреле во время протестов в Казахстане. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 6 января, в Twitter организации.

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«RSF выражает соболезнования родным [погибшего] и призывает положить конец насилию. СМИ не мишень», — говорится в тексте.

Ранее в четверг сообщалось, что при обстрелах в районе резиденции президента Казахстана в Алма-Ате погиб водитель, работающий на местном телеканале «Алматы». Также был ранен и корреспондент.

Днем ранее телерадиокомпания «Мир» заявила о намерении обратиться к правоохранителям Казахстана с требованием возбудить уголовное дело в связи с произошедшим нападением на ее офис, в результате которого было уничтожено оборудование.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, подожгли здание прокуратуры, а также офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Позже стало известно, что силовики освободили все государственные учреждения в Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Беспорядки в Алма-Ате продолжились в ночь на 6 января. Радикалы вооружились и разрушали магазины, аптеки, а также банки. Кроме того, произошли перестрелки между военными и участниками протестов. Число погибших силовиков составило 18 человек, двое из них были обезглавлены.

В комендатуре Алма-Аты отметили, что жестокие действия нападавших могут свидетельствовать о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

По данным минздрава республики, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них около 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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