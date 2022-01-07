Прокуратура Казахстана начала сбор следов преступлений на фоне протестов

Правоохранительные органы Казахстана собирают следы преступлений, связанных с организацией массовых беспорядков и совершением актов терроризма. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил начальник службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Казахстана Ризабек Ожаров.

Он попросил свидетелей сохранить записи совершенных правонарушений, которые те зафиксировали на свои видеокамеры и мобильные телефоны.

«В настоящее время проводится сбор и фиксация следов преступлений», — сказал Ожаров в эфире телеканала «Хабар 24».

Ранее в четверг «Хабар 24» сообщил, что в Казахстане заведены уголовные дела в связи с массовыми беспорядками, начато досудебное расследование актов терроризма. Виновные понесут наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения с лишением гражданства.

Тогда же сообщалось, что межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) «Мир» намерена обратиться к правоохранителям Казахстана с требованием возбудить уголовное дело в связи с произошедшим нападением на ее офис, в результате которого было уничтожено оборудование.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Кроме того, произошли перестрелки между военными и участниками протестов. Число погибших силовиков составило 18 человек, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более десяти медиков получили травмы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.