США рассказали о планах в случае отсутствия договоренности с Ираном по СВПД

Соединенные Штаты готовы пойти по «другому пути» в случае отсутствия единого мнения с Ираном по вопросу возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе (СВПД). Об этом в четверг, 6 января, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Если мы не достигнем в скором времени понимания по взаимному возврату к соблюдению [СВПД], то растущее число шагов Ирана устранит положительные моменты СВПД, и мы должны будем рассмотреть другой путь», — отметил Прайс.

При этом подробности «другого пути» не раскрываются.

28 декабря Нед Прайс заявил, что рано говорить о конструктивном подходе Ирана в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Прогресс в переговорах он охарактеризовал как «скромный» и добавил, что «пока преждевременно говорить, насколько он содержательный».

При этом Прайс напомнил, что время для возврата в соглашение ограничено.

Неделей ранее специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил об ограниченном сроке восстановления СВПД.

При этом 4 декабря США не исключили мер против Ирана, если Тегеран будет затягивать и саботировать переговоры в Вене по восстановлению СВПД. Тогда же представитель Госдепа заявил, что Россия и Китай, так же как и США, несколько разочарованы ходом переговоров по восстановлению СВПД.

17 декабря в Вене завершился седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Европейские переговорщики взяли перерыв на рождественские праздники. Постпред РФ Михаил Ульянов не исключил, что следующий, восьмой раунд может стать последним и самым длительным. При этом переговорщики настроены попытаться завершить работу до конца января — начала февраля 2022 года.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.