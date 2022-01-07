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В МВФ заявили об отслеживании ситуации с беспорядками в Казахстане

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Международный валютный фонд следит за ситуацией в Казахстане, где протесты переросли в беспорядки и мародерства. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает представитель организации.

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«Слишком рано говорить о том, какие последствия будут иметь недавние события в Казахстане, но мы внимательно отслеживаем развитие событий», — сказал представитель.

Ранее в четверг, 6 января, работа всех финансовых организаций Казахстана на один день была приостановлена. Решение было принято на фоне контртеррористической операции. В нацбанке также учитывали сбои в работе интернета. Мера направлена на защиту здоровья и жизни сотрудников и клиентов.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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