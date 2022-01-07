Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с рождественским обращением к православным христианам. Он пожелал верующим в разгар пандемии обрести ощущение безопасности, силы на совершение добрых дел и веру в способность перенести жизненные испытания.

«Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова. Господь да ниспошлет всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем шествии стезей спасения», — говорится на сайте РПЦ, опубликованном накануне праздника, 6 января.

Патриарх Кирилл отметил, что в непростых обстоятельствах люди «особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший божий дар каждый новый день, поняли, каким тяжелым бременем становится вынужденное одиночество и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими».

«Только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел», — отмечается в послании.

В четверг вечером Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Отмечается, что в связи с пандемией в храмах и монастырях Русской православной церкви продолжают действовать санитарные правила и ограничения, введенные весной 2020 года, в том числе масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Традиционно русские православные верующие отмечают праздник Рождества Христова 7 января. По словам игумена Варнавы, наместника Димитриевского мужского монастыря в Оренбурге, Рождество — один из самых светлых праздников, в нем соединяются человеческая радость и радость божественная. Это событие — вхождение Бога, Творца в жизнь согрешившего человека для его спасения.