Гинцбург дал рекомендации подросткам после вакцинации от COVID-19

Подросткам, как и взрослым, первые пару дней после вакцинации против новой коронавирусной инфекции следует избегать тяжелых физических нагрузок. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Рекомендации для подростков такие же, что и для взрослых, — не допускать больших физических нагрузок в первые один-два дня после вакцинации. Пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе. Больше отдыхать, и всё», — приводит его слова 7 января ТАСС.

Ранее в ноябре Минздрав РФ объявил о регистрации вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М». Иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом в 21 день.

24 ноября президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей старше двух лет.

В этот же день ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов в беседе с «Известиями» отметил, что в обществе сложился миф о том, что дети не болеют COVID-19, однако на самом деле у несовершеннолетних встречаются очень сложные случаи. Он подчеркнул, что у детей бывает поражение легких 80%.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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