МВД Казахстана пригрозило уничтожением несогласным сложить оружие

Сотрудники МВД Казахстана будут уничтожать протестующих, которые не подчинятся требованию правоохранителей сложить оружие. Об этом в четверг, 6 января, сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на ведомство.

«В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие — ведется их (участников беспорядков — ред.) уничтожение», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг полицейские выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра и Масанчи в Алма-Ате.

Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, всего задержаны за участие в беспорядках порядка двух тысяч человек.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

Беспорядки в Алма-Ате усилились в ночь на 6 января. Радикалы вооружились и разрушали магазины, аптеки, а также банки. Кроме того, произошли перестрелки между военными и участниками протестов. Число погибших силовиков составило 18 человек, двое из них были обезглавлены.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускали в них пациентов и медиков.

В комендатуре Алма-Аты отметили, что жестокие действия нападавших могут свидетельствовать о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

По данным минздрава республики, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них около 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации.

Президент Казахстана Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.