Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

На торжественном мероприятии присутствуют архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти и прихожане столичных храмов.

Отмечается, что в связи с пандемией в храмах и монастырях Русской православной церкви продолжают действовать санитарные правила и ограничения, введенные весной 2020 года, в том числе масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Прямую трансляцию ночной патриаршей службы ведут Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Спас», а также официальный сайт Московского патриархата.

5 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина посетить рождественскую службу. Конкретное место представитель Кремля обещал уточнить позднее.

Как правило, Рождество президент России встречает за пределами столицы.

В прошлую рождественскую ночь президент посетил богослужение в храме Николая Чудотворца на острове Липно на востоке озера Ильмень, в 8 км от Великого Новгорода. Российский лидер подарил церкви икону Господь Вседержитель.

Глава государства появился в храме за несколько минут до полуночи. С ним на службе находилось несколько десятков прихожан.