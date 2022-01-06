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СМИ сообщили о взрывах и выстрелах в Алма-Ате

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В Алма-Ате слышны выстрелы и довольно громкие взрывы, сообщает вечером 6 января местное издание «Vласть».

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По данным журналистов, выстрелы и довольно громкие взрывы на улице Гоголя между улицей Наурызбай батыра и проспектом Достык.

Кроме того, по словам очевидцев, выстрелы слышны в таких частях города, как Золотой квадрат, Новая площадь, Каменка, микрорайон Тастак, улица Момышулы (между улицами Толе би и Рыскулова).

Ранее в четверг стало известно, что в Алма-Ате попал под обстрел и погиб сотрудник казахстанского телеканала «Алматы». Трагедия произошла в районе резиденции президента страны. Отмечается, что погибший мужчина был водителем съемочной группы. Рядом с ним находился корреспондент телеканала, его госпитализировали с ранениями.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Кроме того, произошли перестрелки между военными и участниками протестов. Число погибших силовиков составило 18 человек, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускают в них пациентов и медиков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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