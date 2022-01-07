В Госдепе заявили о негативных последствиях санкций по СП-2 для США

Законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2», предложенный американским сенатором-республиканцем Тедом Крузом, может ослабить единство США с союзниками по вопросу противостояния «российской агрессии» в отношении Украины. Об этом в четверг, 6 января, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы обеспокоены тем, что принятие этого законопроекта только подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины», — сказал он на брифинге.

Прайс подчеркнул, что законопроект противоречит работе администрации Соединенных Штатов с конгрессом и европейскими партнерами над санкциями, которые способны увеличить «потенциальные издержки для России, если Москва продолжит агрессию против Украины».

Ранее в четверг в сенате США высказали мнение, что утверждение законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока – 2» может помешать переговорам американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Там отметили, что инициатива Круза может не преодолеть необходимый порог в 60 голосов.

Законопроект Круза обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их.

Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

19 декабря сообщалось, что сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» до 14 января.

Вашингтон давно выступает против газопровода и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.