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Черчесов запретил игрокам «Ференцвароша» два слова

Черчесов запретил игрокам «Ференцвароша» слова «проблема» и «пожалуйста»
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Главный тренер венгерского клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов призвал футболистов отказаться от слов «проблема» и «пожалуйста» при общении в команде. Об этом он попросил на тренировке, фрагмент которой опубликован на YouTube-канале клуба.

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«Забыли слово «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». Вы тоже не говорите мне: «Тренер, пожалуйста…» Мы профессионалы и должны делать свое дело. Тогда будет видно, что из этого получится. Мы уверены, что если всегда будем выполнять свою работу, то добьемся успеха», — сказал он.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош» 20 декабря.

8 июля Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Он пожелал новым тренерам решить задачу по выходу на чемпионат мира по футболу 2022 года. На следующий день Российский футбольный союз (РФС) расторг контракты с тренерами из штаба Станислава Черчесова по обоюдному согласию.

Уход Черчесова с должности стали прогнозировать после проигрыша сборной России 21 июня команде Дании со счетом 1:4 — команда заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и выбыла.

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