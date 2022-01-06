Захарова согласилась с Боррелем по теме недопущения экстремизма в Казахстане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с позицией еврокомиссара по международным отношениям Жозепа Борреля о том, что следует избегать разгула экстремизма в Казахстане.

«Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма, и надо об этом помнить», — написала Захарова в своем Twitter.

Ранее в четверг Боррель в своей публикации в Twitter отмечал, что миротворческая помощь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать». Он призвал обеспечить права местных жителей и их безопасность.

Кроме того, еврокомиссар заявил о готовности Евросоюза помочь правительству республики в разрешении кризиса.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, поблагодарил ОДКБ за оказание помощи.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.