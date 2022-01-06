В Казахстане начали расследование в отношении реализаторов сжиженного газа

В Казахстане, где проходят протесты на фоне роста стоимости сжиженного газа, началось расследование в отношении шести оптовых реализаторов топлива. Об этом в четверг, 6 января, сообщил местный телеканал «Хабар 24».

Речь идет о компаниях «Казмунайгаз», «Актобемунайгаз», «Казгермунайгаз», «Казахойл Актобе». Две остальные неизвестны.

Отмечается, что расследование организовано после того, как в действиях предприятий были обнаружены признаки ценового сговора.

«В Казахстане начато расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного газа. В действиях компаний нашли признаки ценового сговора. В случае если вина реализаторов подтвердится, их ждут серьезные штрафы», — говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, сообщается, что предварительные результаты проверок будут известны в течение 20 дней.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Кроме того, произошли перестрелки между военными и участниками протестов. Число погибших силовиков составило 18 человек, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более десяти медиков получили травмы.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускают в них пациентов и медиков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.