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Помогавшую участникам протестов блогершу из Алма-Аты ограбили мародеры

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В Алма-Ате мародеры ограбили девушку, которая помогала участникам протестов. Об этом в четверг, 6 января, сообщает источник «Известий».

Гульназ Махметова владеет сетью ломбардов и ювелирным магазином в Алма-Ате, а также ведет блог в Instagram. 5 января мародеры ограбили ее ювелирный магазин, вынесли оттуда все украшения и разбили витрины.

«[Мародеры] разгромили вообще весь город, все бизнесы прогорели. Мне просто обидно, сюда было вложено столько сил», — сказала девушка.

Гульназ Махметова оценила ущерб в несколько миллионов тенге.

Отмечается, что изначально девушка поддерживала протесты в Казахстане и помогала митингующим: раздавала еду и воду.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

5 января правительство страны ушло в отставку.

В четверг, 6 января, стало известно о погибших в Казахстане силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия протестующих, нападавших на военных, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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