Генсек ОДКБ назвал задачи миротворческой миссии в Казахстане

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут охранять государственные стратегические объекты и помогать в поддержании порядка. Об этом в четверг, 6 января, сообщает генсек организации Станислав Зась.

По его словам, перед миротворцами стоят две основные задачи. Первая — охрана наиболее важных государственных стратегических объектов. Вторая — оказание помощи в поддержании правопорядка, чтобы люди чувствовали себя безопасно.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, подожгли здание прокуратуры, а также офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Позже стало известно, что силовики освободили все государственные учреждения в Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Беспорядки в Алма-Ате продолжились в ночь на 6 января. Радикалы вооружились и разрушали магазины, аптеки, а также банки. Кроме того, произошли перестрелки между военными и участниками протестов. Число погибших силовиков составило 18 человек, двое из них были обезглавлены.

В комендатуре Алма-Аты отметили, что жестокие действия нападавших могут свидетельствовать о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

По данным минздрава республики, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них около 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.