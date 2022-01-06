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Около 2,5 тыс. миротворцев ОДКБ прибудут в Казахстан

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Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые прибудут в Казахстан для урегулирования ситуации с протестами, будут насчитывать 2,5 тыс. человек. Об этом заявил в четверг, 6 января, генеральный секретарь организации Станислав Зась.

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Он подчеркнул, что на данный момент в составе миротворческих сил ОДКБ находятся порядка 3,6 тыс. частей и соединений, поэтому при необходимости переброшенные в Казахстан силы могут быть увеличены.

«Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями, которые приняты, порядка 2,5 тыс. человек», — цитирует генерального секретаря ОДКБ «РИА Новости».

Ранее Зась отметил, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

Также в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении коллективных миротворческих сил.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

5 января правительство страны ушло в отставку.

В четверг, 6 января, стало известно о погибших в Казахстане силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия протестующих, нападавших на военных, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации договора о коллективной безопасности, отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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