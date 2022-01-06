Генсек ОДКБ указал на угрозу территориальной целостности Казахстана

События в Казахстане угрожают безопасности республики и ее территориальной целостности, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

«Те события, которые там сейчас происходят, представляют собой реальную угрозу безопасности страны, ее стабильности и даже территориальной целостности. Поэтому поступило такое обращение, были проведены экстренные консультации глав государств и принято соответствующее решение о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ», — заявил Зась в беседе с «РИА Новости».

Генсек также опроверг домыслы о других мотивах организации помочь республике.

«Пошли передергивания — о каком-то вторжении или еще что-то, даже об «оккупации» договорились — это, извините, вообще полная глупость», — заявил Зась.

Он напомнил, что основной целью ОДКБ видит «помощь и поддержку Казахстану в этот тяжелый период».

«Еще раз говорю — искреннее желание всех наших государств — реально помочь Казахстану в этой сложной ситуации, поддержать союзника в этот тяжелый период», — подчеркнул Генсек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поблагодарил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за оказание помощи.

Также в этот день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.