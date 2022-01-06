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Хедж-фонды стремительно избавляются от акций технологических компаний

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В акциях технологических компаний США — распродажа десятилетия. В первые дни 2022-го хедж-фонды стремительно избавляются от бумаг. 5 января стало худшим днем для IT-индустрии с февраля 2021-го. Как сообщает Bloomberg, индекс технологических компаний NASDAQ Composite упал сразу на 3,34%. Инвесторы сбрасывают акции, выросшие за время пандемии. Настроения задает разворот в политике финансовых властей. ФРС сокращает стимулирование экономики ускоренными темпами, передает телеканал «Известия». Покупку облигаций на рынке собираются прекратить к марту. Крупные инвесторы проводят ротацию своих портфелей. Акции роста фонды постепенно заменяют на акции стоимости.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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