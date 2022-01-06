Минздрав назвал число погибших в ДТП во время новогодних праздников

В результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России в период с 1 по 5 января погибли 73 человека, в том числе трое детей. Об этом 6 января сообщил Минздрав со ссылкой на Федеральный центр медицины катастроф.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в первые дни 2022 года все подразделения медицинской службы, оказывающие экстренную помощь, испытывают высокую нагрузку. Глава ведомства отметил, что это связано с ростом числа аварий на дорогах.

Всего в чрезвычайных ситуациях, к которым относятся ДТП, за пять дней новогодних праздников погибли 150 человек, пострадали — 438, из них в авариях на дорогах — 323 (в том числе 58 детей). 222 человека госпитализированы с мест происшествий.

Отмечается, что всем несовершеннолетним, пострадавшим в любых чрезвычайных ситуациях во время праздников, проводят телемедицинские консультации, в которых участвуют ведущие федеральные медцентры.

5 января сообщалось о массовом ДТП в Тульской области с участием около 50 автомобилей. В результате аварии пострадали 14 человек. Как сообщили «Известиям» в экстренных службах, у обратившихся за медицинской помощью нет тяжелых травм.