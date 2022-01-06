В Иркутске выявили первые случаи «Омикрон»-штамма коронавируса

В Иркутске выявлены первые два случая «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом 6 января сообщается на сайте правительства Иркутской области.

«В Иркутске выявлено два очага заболевания коронавирусной инфекцией штамма «Омикрон». <…> Данный штамм подтвержден у двух детей из разных семей, контактировавшие с ними взрослые в настоящее время проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших легкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса», — говорится в сообщении.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова подчеркнула, что новый штамм «распространяется в четыре раза быстрее, чем известные до этого».

«Напоминаю, что даже в праздничные дни у жителей Иркутской области есть возможность привиться от коронавирусной инфекции. Вакцинация по-прежнему считается самым надежным способом профилактики этого заболевания», — сказала она.

4 января штамм «Омикрон» был выявлен в Нижегородской области.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Кроме того, глава ведомства рассказала, что практически все госпитализированные с «Омикрон»-штаммом в ЮАР не были привиты от COVID-19, не болели им ранее или имеют сопутствующие заболевания, в том числе эндокринные и онкологические.

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

Также в этот день Попова предположила, что штамм «Омикрон» из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник М».

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