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США раскритиковали за морализаторский подход к политике

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Представление отношений США и конкурирующих с ними стран в формате «добро-зло» только ухудшает международную обстановку, заявили в газете The Wall Street Journal.

Ранее один из авторов издания написал материал о лидерах России, Китая и Ирана, назвав из «автократами». На статью отреагировал профессор политологии колледжа Макалестер Эндрю Лэтэм — его мнение опубликовали в газете следом за материалом об «автократах», отмечает «РИА Новости». Лэтэм считает, что США придает понятиям «демократия» и «автократия» слишком много абстрактных черт.

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«Нам не нужно прибегать к абстракции, чтобы объяснить желание России сделать Украину нейтральной, или стремление Ирана создать ядерное оружие, или стремление Пекина доминировать в западной части Тихого океана. Это не добавляет вопросу аналитической ценности», — приводятся в сообщении слова эксперта.

Кроме того, Лэтэм раскритиковал морализаторский подход США к политике.

«Единственная функция абстракции — представить международную политику как моральную пьесу, в которой мы — герои, а они — злодеи. Это может создать хорошую драму, но не помогает снизить риск крупной войны или управлять динамикой конфликта и конкуренции, которые заложены во всех международных системах», — приводятся в материале слова профессора колледжа Макалестер.

На следующей неделе между Москвой и западными партнерами состоится серия переговоров по стратегической стабильности и гарантиям безопасности с США: 10 января планируется провести встречу в Женеве, 12 января в Брюсселе в рамках контактов РФ–НАТО и 13 января в Вене (РФ-ОБСЕ).

На переговорах планируется рассмотреть различные темы: «вторжение» России в соседние страны и использования химического оружия в других государствах. В свою очередь власти США сообщили 5 января, что не намерены обсуждать каждый вопрос, предложенный Россией. Между тем, как заявил 6 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва рассчитывает на быстрый результат на переговорах.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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