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В ВОЗ заявили о безопасности проведения Олимпиады в Пекине

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Учитывая принятые Китаем меры безопасности против COVID-19, проведение зимних Олимпийских игр в Пекине не представляет опасности в плане распространения коронавируса. Об этом 6 января сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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«Власти Китая ввели строгие меры и выпустили несколько путеводителей, которые мы продолжаем оценивать вместе с МОКом (Международный олимпийский комитет. — Ред.). Я уверен, что с учетом полученной информации и крайне серьезных мер на данный момент мы не видим увеличения риска распространения вируса в этом контексте», — заявил Райан на брифинге.

Ранее в этот же день глава МОКа Томас Бах сообщил, что Олимпиада в Пекине состоится в запланированные даты — с 4 по 20 февраля.

Как заявил 31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине». Также китайский лидер выразил надежду, что в Играх примет участие как можно больше людей.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о решении США устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов на Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Китай в ответ на выпад США сделал строгое представление и пообещал принять решительные меры. Посольство КНР в Вашингтоне назвало демарш Вашингтона политической манипуляцией.

8 декабря объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм Австралия. При этом сборная страны примет участие в соревнованиях, как и планировалось до принятия этого решения. Британский премьер-министр Борис Джонсон 12 декабря заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае, но министры страны не планируют посещать мероприятие. В тот же день Канада поддержала дипломатический бойкот Игр. Отказался от поездки на зимние Олимпийские игры и президент Эстонии Алар Карис. Такое решение глава государства принял из политических соображений.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии МОКа в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летние Игры проходили в городе в 2008 году.

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