Байден назвал вооруженным восстанием штурм Капитолия

Штурм Капитолия в январе 2021 года был вооруженным восстанием. Об этом в четверг, 6 января, заявил нынешний американский лидер Джо Байден, выступая в конгрессе.

«Это место (Капитолий. — Ред.) подверглось нападению. Жизни людей были под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание», — заявил Байден.

Президент также обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране.

«Впервые в истории президент не просто проиграл выборы, он попытался воспрепятствовать мирной передаче власти, когда жестокая банда напала на Капитолий. Но они не победили <…> Его больное эго (Трампа. — Ред.) значит для него больше, чем наша демократия», — добавил Байден.

Ранее в этот день губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул поручила приспустить государственные флаги в честь защитников здания Капитолия год назад. Она также поблагодарила отважных людей, которые «поставили свои жизни на карту, чтобы защитить общественную безопасность».

7 января 2020 года конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне. 6 января сторонники действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа устроили митинг, после которого ворвались в здание Капитолия, из-за чего было сорвано утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.