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Очевидцы сообщили об убитых во время стрельбы в центре Алма-Аты

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Очевидцы сообщили, что в результате стрельбы в центре казахстанского города Алма-Ата есть раненые и погибшие. Об этом 6 января сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Отмечается, что звуки выстрелов слышны, но уже периодически.

О стрельбе на площади Республики в Алма-Ате сообщалось ранее.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, захватывают именно группы террористов. Он отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Также стало известно о погибших в Алма-Ате силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 13, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

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