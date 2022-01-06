Колонна военных грузовиков в Алма-Ате попала на видео

Колонну военных грузовиков запечатлели в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате на фоне сообщений о стрельбе в городе. Видеозапись опубликована 6 декабря в ряде Telegram-каналов.

На кадрах видно, как грузовики движутся по одной из улиц города.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов, власти пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, захватывают именно группы террористов, они, по его словам, и ведут бои с курсантами училищ. Он отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в Алма-Ате силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 13, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

Политолог Евгений Сатановский отметил, что рядом с Казахстаном находятся «бесхозные ландскнехты джихада, в том числе действующие с афганской территории, где их местные пуштуны не ждут и не приветствуют». По его словам, «те, кого они не ждут и не приветствуют, в основном родом из Центральной Азии, из Казахстана, из Средней Азии, из китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района, из России исламисты».

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности организации принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Уточнялось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.