Жителей Москвы предупредили о гололеде в ночь на Рождество

Вечером 6 января в Москве ожидается резкое похолодание. О возможном образовании гололеда на улицах города предупредили горожан на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Вечером в столице похолодает до 3–5 градусов мороза. Днем в городе было тепло: до плюс одного градуса, поэтому на проезжей части и тротуарах ожидается гололед», — сообщили на портале столицы.

6 января сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что, несмотря на гололед, рождественская ночь в столице будут сопровождаться благоприятной для января погодой.

Как сообщил 5 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, теплые январские дни в столице будут длиться недолго. Уже в субботу, 8 января, в городе ожидается похолодание на 10–11 градусов.