Прямой эфир
Мир
Число погибших в Казахстане силовиков выросло до 18
Мир
Шойгу провел переговоры с главой Пентагона
Мир
Матвиенко назвала своевременным обращение Токаева в ОДКБ
Мир
В Казахстане начал распространяться «Омикрон»
Мир
Первые подразделения российских миротворцев переброшены в Казахстан
Общество
Жителей Москвы предупредили о гололеде в ночь на Рождество
Мир
Британский миллиардер Ричард Брэнсон заболел коронавирусом
Мир
МИД Казахстана опроверг информацию о запрете въезда в страну для иностранцев
Мир
В Великобритании пригрозили санкциями против финансового сектора РФ
Происшествия
Турист погиб при сходе лавины в Бурятии
Сюжет:

Жителей Москвы предупредили о гололеде в ночь на Рождество

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечером 6 января в Москве ожидается резкое похолодание. О возможном образовании гололеда на улицах города предупредили горожан на официальном портале мэра и правительства Москвы.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Вечером в столице похолодает до 3–5 градусов мороза. Днем в городе было тепло: до плюс одного градуса, поэтому на проезжей части и тротуарах ожидается гололед», — сообщили на портале столицы.

6 января сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что, несмотря на гололед, рождественская ночь в столице будут сопровождаться благоприятной для января погодой.

Как сообщил 5 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, теплые январские дни в столице будут длиться недолго. Уже в субботу, 8 января, в городе ожидается похолодание на 10–11 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021