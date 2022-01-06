Британский миллиардер Ричард Брэнсон заболел коронавирусом

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основавший корпорацию Virgin Group, заболел новым «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Twitter.

«Друзья и семья, включая меня и мою жену, заразились «Омикроном». Благодаря тому, что мы вакцинированы и ревакцинированы, у нас наблюдаются легкие симптомы коронавируса», — сообщил 71-летний предприниматель.

Брэнсон добавил, что не сможет лично присоединиться к своей команде на церемонии начала торгов на бирже — миллиардер примет участие в мероприятии в дистанционном режиме.

5 января стало известно, что президент Польши Анджей Дуда во второй раз заболел коронавирусом. Первый раз глава страны заразился в октябре 2020 года.

3 января во Франции обнаружили новый штамм коронавируса. По предварительным данным, его выявили у человека, вернувшегося из Камеруна. Также 12 человек на юге страны были инфицированы ранее неизвестной мутацией коронавируса. Сейчас новую мутацию называют B.1.640.2 — его уровень опасности пока не выявлен. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения отслеживает новый штамм.