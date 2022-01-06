В Пекине прокомментировали беспорядки в Казахстане

Китай считает происходящее в Казахстане внутренним делом страны и надеется на скорейшую стабилизацию ситуации. Об этом 6 января сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китайская сторона считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны. Уверены, что власти смогут надлежащим образом решить проблему», — заявил дипломат, выразив надежду, что «ситуация как можно скорее стабилизируется и общественный порядок будет восстановлен».

Кроме того, Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай и Казахстан являются дружественными соседями и стратегическими партнерами.

На просьбу журналистов прокомментировать отправку в Казахстан миротворческого контингента ОДКБ дипломат отвечать не стал, лишь повторив, что Пекин надеется на скорейшую стабилизацию обстановки в соседней стране.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Утром 6 января военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков в центре Алма-Аты. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

В результате попытки штурма здания полиции в Алма-Ате были ликвидированы десятки участников беспорядков.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. Отмечалось, что от действий преступников пострадали более 10 медицинских работников.

Как сообщили в комендатуре Алма-Аты, погибли 13 правоохранителей. Тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о погибших среди силовиков, более 300 пострадали. По его словам, именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, и ведут бои с курсантами училищ. Глава государства отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. Президент обратился за помощью в ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя организации, заявил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечается, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.

Помимо Казахстана в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.