Российские авиакомпании отменили рейсы в Казахстан. Расписание изменили «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Самолеты не отправятся в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау 6 и 7 января, сообщает телеканал «Известия». Рейс S7 Airlines планово вылетит из Москвы в Усть-Каменогорск в ночь на 9 января. Но продажу билетов авиакомпания приостановила до 23 января.

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