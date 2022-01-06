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Российские авиакомпании отменили рейсы в Казахстан

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Российские авиакомпании отменили рейсы в Казахстан. Расписание изменили «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Самолеты не отправятся в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау 6 и 7 января, сообщает телеканал «Известия». Рейс S7 Airlines планово вылетит из Москвы в Усть-Каменогорск в ночь на 9 января. Но продажу билетов авиакомпания приостановила до 23 января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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