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Житель Казахстана поделился видением ситуации в Алма-Ате и Нур-Султане

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Житель столицы Казахстана Нур-Султана, чья семья в разгар беспорядков оказалась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате, рассказал о своем видении ситуации в государстве. Им он 6 января поделился с телеканалом РЕН ТВ.

По словам мужчины, он долгое время не мог связаться с родными, поскольку почти по всей территории страны был отключен интернет. Его родственники боялись за свою жизнь.

«Я думаю, что многие попали в такую ситуацию неудобную. Допустим, у меня семья — родители, сестренка — они в Алма-Ате находятся. Поехали отдыхать и как раз это всё началось. И они в самом центре всех этих событий, из дома из окна наблюдали. Конечно, перепугались. Первый раз с этим столкнулись», — пояснил молодой человек.

Кроме того, друг мужчины, собиравшийся с родными лететь в Грузию из аэропорта Алма-Аты, оказался там в момент, когда воздушная гавань подверглась нападению.

«Он тоже был с семьей. В итоге они бросили чемоданы. Начался такой кипиш в Алма-Ате, именно в аэропорту, когда захватили его. И они еле оттуда убежали», — сказал собеседник телеканала.

В то же время ситуацию в Нур-Султане мужчина описал как спокойную. Он отметил, что общественный транспорт работает нормально, люди гуляют с собаками, ходят в магазины. Однако, по его словам, есть очереди в банкоматы и проблемы с интернетом.

«Видно, что ездят машины военные иногда, полицейские. Но в целом тихо», — отметил мужчина.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе.

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Утром 6 января военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков в центре Алма-Аты. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники, им противостояли порядка 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

В результате попытки штурма здания полиции в Алма-Ате были ликвидированы десятки участников беспорядков. Как пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, антитеррористическая операция проходит в одном из районов города, где находятся административные здания.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускали в них пациентов и медиков.

Сообщалось, что мародеры напали на офисы пяти телеканалов в Алма-Ате. В списке пострадавших объектов здания каналов «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. Отмечалось, что от действий преступников пострадали более 10 медицинских работников.

Как сообщили в комендатуре Алма-Аты, погибли 13 правоохранителей. Тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о погибших среди силовиков, более 300 пострадали. По его словам, именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, и ведут бои с курсантами училищ. Глава государства отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. Президент обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя организации, заявил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан в том числе российской части миротворческого контингента. Отмечается, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Отмечалось, что РФ рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственно подорвать безопасность и целостность государства.

О направлении военных в Казахстан в рамках ОДКБ сообщили и в МИД Белоруссии. В Минске происходящие в Казахстане события назвали попыткой насильственного переворота.

Помимо Казахстана в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. 5 января правительство Казахстана ушло в отставку.

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