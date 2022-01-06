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Турист погиб при сходе лавины в Бурятии

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В Тункинском районе Бурятии на группу туристов сошла снежная лавина. Об этом 6 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«В районе «Пика Дружбы» на незарегистрированную группу из трех туристов на высоте 2100 метров сошла снежная лавина», — приводятся в сообщении слова источника.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, по предварительной информации, туристы катались на сноубордах. В результате схода снежной лавины один человек погиб и еще один пострадал. В настоящее время ведутся поиски третьего туриста. В спасательных работах задействованы 12 человек. Также к вылету готов вертолет Ми-8 МЧС России.

3 января в МЧС предупредили об опасности схода лавин в Сочи. В городе была зафиксирована просадка грунта и сход оползня. Лавинная опасность отмечалась в горах региона на уровне выше 2,5 тыс. м.

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