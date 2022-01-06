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Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь

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Жителей Москвы в рождественскую ночь ждет благоприятная погода с температурой до минус 5 и небольшими снежными осадками. Об этом 6 января рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В Москве и по области синоптическая ситуация обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, что поставит крест на первой в этом году оттепели. В предстоящую рождественскую ночь погода в столице ожидается очень благоприятной: будет облачно, пройдет небольшой снег», — отметил он на своей странице в Instagram.

Ночью прогнозируется западный ветер со скоростью 4–9 м/сек. Также ожидается, что столбики термометров опустятся до минус 3–5 градусов, а подтаявший снег превратится в гололедицу, добавил специалист.

Также в этот день Тишковец сообщил, что сильный снегопад, обрушившийся на столицу накануне, принес 15% месячной нормы осадков. На базовой метеостанции снежный покров увеличился почти до 30 см.

Синоптики также рассказали жителям столицы о погоде 6 января. Так, в Москве ожидается гололедица и налипание мокрого снега. Ветер в четверг будет иметь юго-западное направление и скорость 6–11 м/с.

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