Директор Федерального бюро тюрем США уйдет с поста. Работу руководства ведомства давно критиковали конгрессмены двух партий, передает телеканал «Известия». Сообщалось о постоянных нарушениях со стороны сотрудников. Как писали журналисты агентства The Associated Press, в отношении заключенных применялось насилие. Майкла Карвахаля обвиняли в том, что не принял необходимых мер против распространения COVID-19 в тюрьмах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.