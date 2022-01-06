Оперштаб назвал уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве

Уровень коллективного иммунитета к COVD-19 в Москве снизился с 71,4 до 69,88%. Об этом 6 января сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«По данным на 6 января, 6 742 878 — вакцинация первым компонентом, 6 396 598 — полная вакцинация, 69,88% — коллективный иммунитет», — указано в сообщении.

В Подмосковье показатель коллективного иммунитета снизился за неделю с 77,2 до 76,53%. Прививку первым компонентом вакцины сделали более 4,8 млн раз, полный цикл вакцинации прошли свыше 4,5 млн человек.

При этом в целом в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг отметки в 62,6%, тогда как неделю назад показатель был равен 61,8%. Первый компонент вакцины в стране получили свыше 79 млн человек, полностью вакцинированы 75 млн.

По словам вице-премьера РФ, в четырех регионах уровень коллективного иммунитета превышает 80%. Она также сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией за неделю осложнилась в 24 регионах России, а улучшилась в семи.

4 января доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал, что ситуация с коронавирусом начнет улучшаться не раньше 2023 года, поскольку необходимо решить не только медицинские вопросы, но и геополитические, и экономические.

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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