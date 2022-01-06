В Алма-Ате началась зачистка улиц

Полицейские выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра и Масанчи в Алма-Ате. Об этом 6 января сообщил Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

По его данным, принимаются меры по задержанию нарушителей.

Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, всего в органы полиции доставлено порядка двух тысяч человек.

В столице страны Нур-Султане, в свою очередь, в целях безопасности увеличено число военных и полицейских, патрулирующих улицы. По словам местных жителей, обстановка в городе при этом спокойная, паники не наблюдается. Однако имеет место небольшой ажиотаж вокруг магазинов продуктов.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе.

Утром 6 января военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков в центре Алма-Аты. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники, им противостояли порядка 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

В результате попытки штурма здания полиции в Алма-Ате были ликвидированы десятки участников беспорядков. Как пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, антитеррористическая операция проходит в одном из районов города, где находятся административные здания.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускали в них пациентов и медиков.

Сообщалось, что мародеры напали на офисы пяти телеканалов в Алма-Ате. В списке пострадавших объектов здания каналов «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. Отмечалось, что от действий преступников пострадали более 10 медицинских работников.

Как сообщили в комендатуре Алма-Аты, погибли 13 правоохранителей. Тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о погибших среди силовиков, более 300 пострадали. По его словам, именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, и ведут бои с курсантами училищ. Глава государства отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. Президент обратился за помощью в ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя организации, заявил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечается, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. РФ рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственно подорвать безопасность и целостность государства.

О направлении военных в Казахстан в рамках ОДКБ сообщили и в МИД Белоруссии. В Минске происходящие в Казахстане события назвали попыткой насильственного переворота.

Помимо Казахстана в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.