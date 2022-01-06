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Отец Джоковича заявил о нахождении сына «в австралийском плену»

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Отец первой ракетки мира серба Новака Джоковича заявил, что его сын находится в австралийском плену.

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«Мой сын находится в австралийском плену, но он никогда не был более свободным. С этого момента Новак стал символом и лидером свободного мира, мира бедных и угнетенных стран и народов», — заявил Срджан Джокович в беседе с сербским телеканалом B92.

По его словам, Новак является «Спартаком нового мира», который не терпит несправедливость и борется за равенство всех в мире.

«Сегодня его могут посадить в тюрьму, завтра — заковать в цепи, но правда подобна воде, и она всегда находит свой путь», — подчеркнул отец спортсмена.

Ранее в этот день стало известно, что австралийские власти аннулировали визу Джоковича из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Адвокаты серба намерены обжаловать это решение властей страны.

Комментируя сложившуюся ситуацию, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда. По его словам, сильная пограничная политика очень важна для страны, особенно в контексте борьбы с коронавирусом.

По некоторым данным, член команды Джоковича, отвечавший за сбор документов, выбрал тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от прививки против COVID-19.

Также стало известно, что спортсмена допрашивали сотрудники погранслужбы в аэропорту Мельбурна на протяжении шести часов, в частности, по поводу его медотвода от вакцинации.

34-летний серб неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации, в то время как организаторы турнира Australian Open требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник теннисист сообщил о получении такого освобождения.

Australian Open – 2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.

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