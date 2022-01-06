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Жители Нур-Султана оценили беспорядки в Казахстане

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Жители Нур-Султана оценили ситуацию в Казахстане, где в ряде городов протестные акции переросли в беспорядки.

Один из жителей казахской столицы в четверг, 6 января, в беседе с «Известиями» заявил, что «по вине провокаторов обычные люди не могут снять деньги и выполнять обязательства перед своими семьями».

«Я думаю, если каким-то образом эти провокаторы услышат, пусть они прекратят вот эти все действия свои — причинять урон, мародерство», — заявил мужчина,

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Он также призвал правительство страны «сделать так, чтобы народ был доволен».

Еще один собеседник выразил мнение, что протесты в Казахстане пытаются раскрутить «по украинскому сценарию».

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, была захвачена алма-атинская резиденция президента Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, захватывают именно группы террористов, они, по его словам, и ведут бои с курсантами училищ. Он отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Также стало известно о погибших в Алма-Ате силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 13, двое из них были обезглавлены.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

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