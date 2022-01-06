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Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой оккупацией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил называть период Речи Посполитой оккупацией белорусской земли поляками. Об этом он сообщил на совещании по вопросам реализации исторической политики 6 января.

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По мнению Лукашенко литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие исторических форм государственности — Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В связи с этим лидер предложил «дать этим периодам адекватную оценку».

«Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков?» — сказал президент Белоруссии.

Он также подчеркнул, что Минск не намерен переписывать свою историю, но и не будет больше умалчивать конкретные исторические факты.

Накануне стало известно, что Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа». Документ предусматривает юридическое признание геноцида, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года).

Также устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа. Реализация закона поспособствует недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества.

В ноябре стало известно, что Белоруссия и Россия сформируют международную следственную группу по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

29 октября сообщалось, что Следственный комитет России поможет коллегам из Белоруссии в расследовании дела о геноциде советских народов. В российском ведомстве указали на то, что не все нацисты были осуждены международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами и многим преступникам удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.

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