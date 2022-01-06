Лукашенко предложил назвать период Речи Посполитой оккупацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил называть период Речи Посполитой оккупацией белорусской земли поляками. Об этом он сообщил на совещании по вопросам реализации исторической политики 6 января.

По мнению Лукашенко литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие исторических форм государственности — Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В связи с этим лидер предложил «дать этим периодам адекватную оценку».

«Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков?» — сказал президент Белоруссии.

Он также подчеркнул, что Минск не намерен переписывать свою историю, но и не будет больше умалчивать конкретные исторические факты.

Накануне стало известно, что Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа». Документ предусматривает юридическое признание геноцида, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года).

Также устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа. Реализация закона поспособствует недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества.

В ноябре стало известно, что Белоруссия и Россия сформируют международную следственную группу по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

29 октября сообщалось, что Следственный комитет России поможет коллегам из Белоруссии в расследовании дела о геноциде советских народов. В российском ведомстве указали на то, что не все нацисты были осуждены международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами и многим преступникам удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.