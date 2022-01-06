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Ликсутов рассказал о приобретении 80% такси благодаря помощи правительства Москвы

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Столичные власти отчитались о работе московского такси в 2021 году. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что 80% машин такси приобретены благодаря помощи правительства Москвы.

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«По итогам программы поддержки таксомоторной сферы 80% такси в городе приобретены при прямой финансовой помощи правительства Москвы. Также в этом году по решению мэра Москвы предельная стоимость автомобиля, который приобретают в кредит, увеличилась с 1,5 до 2 млн рублей. Появился новый вид субсидии — на приобретение авто с электрическим двигателем стоимостью до 4 млн рублей. Размер такой субсидии выплачивают в двойном объеме», — заявил Максим Ликсутов.

По словам заммэра, за 10 лет таксомоторные компании получили около 1,3 миллиарда рублей от правительства Москвы — это помогло компенсировать часть затрат на покупку больше 59 тыс. машин. Таксопарк остался самым молодым в Европе: средний возраст машины — 2,7 года.

Кроме того, Ликсутов отметил, что в системе КИС «АРТ» уже более 180 тыс. таксистов Москвы и Московской области.

«Чтобы сервис такси был максимально безопасным, в этом году мы запустили систему КИС «АРТ»: в ней зарегистрировались больше 180 тыс. таксистов Москвы и Подмосковья», — пояснил Максим Ликсутов.

Заммэра также добавил, что в 2021 году в сутки такси в Москве перевозило более 1 млн человек. 24 декабря побит рекорд — за день такси вызвали 1,1 млн раз.

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