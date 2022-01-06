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В Киргизии пообещали оказать Казахстану помощь в рамках ОДКБ

Правительство Киргизии: мы не имеем права отвергнуть призыв Казахстана о помощи
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Власти Киргизии не имеют права отвергнуть призыв о помощи со стороны Казахстана и выполнят свои обязательства в рамках ОДКБ. Об этом в четверг, 6 января, сообщает пресс-служба киргизского правительства.

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«Кабинет министров обращается к народу Киргизии, ко всем общественно-политическим силам страны с призывом отнестись к данному решению с полным пониманием и ответственностью. Как близкий сосед и стратегический союзник Казахстана Киргизия не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступивший от ее законных властей, и выполнит свои обязательства в необходимой мере в рамках ОДКБ», — указано в сообщении.

Ранее в этот день в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Решение о том, чтобы направить в Казахстан миротворческие силы, в ОДКБ приняли после обращения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Глава государства попросил страны ОДКБ оказать республике помощь в преодолении «террористической угрозы».

Токаев заявил о погибших среди силовиков, более 300 пострадали. По его словам, именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, и ведут бои с курсантами училищ. Он отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Как уточняет гостелеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные минздрава Казахстана, в результате массовых беспорядков пострадали более тысячи людей, из них 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают и на врачей, более десяти медиков получили травмы.

В комендатуре Алма-Аты, в свою очередь, сообщили, что число погибших в городе силовиков выросло до 13, двое из них обезглавлены. Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

На протяжении всей ночи в Алма-Ате не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Кроме того, правоохранители города сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции, десятки нападавших были ликвидированы.

При этом утром 6 января военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков в центре площади Алма-Аты. После оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка. Позднее военные сняли оцепление и покинули центральную площадь города.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.

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