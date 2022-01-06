В столице Казахстана силовые структуры переведены на усиленный режим работы

В столице Казахстана Нур-Султане полиция и другие силовые структуры переведены на усиленный режим работы. Об этом 6 января заявил аким города Алтай Кульгинов, передает «Sputnik Казахстан».

По словам градоначальника, призывы деструктивных сил наблюдаются и в столице, все факты пресекаются правоохранительными органами. Он призвал население не посещать места массового скопления людей.

Отмечается, что в Нур-Султане действует оперативный штаб по установлению порядка и обеспечению безопасности граждан. Общественный транспорт и все объекты, за исключением банков и центров обслуживания населения, работают в штатном режиме. В городе действует режим чрезвычайного положения, введен комендантский час с 23:00 до 7:00.

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